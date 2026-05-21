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Marktkap. 57,41 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

08:11 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.213,00 EUR 1,60 EUR 0,13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1890 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken über die Produktrelevanz, die sie als klar überzogen betrachte, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenanalyse vom Donnerstagabend. Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben der Unternehmen seien schon eher berechtigt, weshalb sie ihre Bewertungskennziffern kürzte. Den Auftragseingängen komme vor diesem Hintergrund entscheidende Bedeutung zu, um die Stimmung gegenüber Rheinmetall, CSG und Renk wieder aufzuhellen. Gesunkene Bewertungen und ein starkes Ergebniswachstum bis 2030 sprächen für attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.890,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.207,40 €		 Abst. Kursziel*:
56,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.213,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,81%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.886,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy
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Financial Times Rheinmetall offers €12bn for Germany’s troubled warship project
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Preliminary operating margin in line with market expectation; revenue below market expectation despite growth due to delays into Q2 – 2026 full-year forecast reaffirmed
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