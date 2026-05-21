Rheinmetall Aktie
Marktkap. 57,41 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1890 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken über die Produktrelevanz, die sie als klar überzogen betrachte, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenanalyse vom Donnerstagabend. Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben der Unternehmen seien schon eher berechtigt, weshalb sie ihre Bewertungskennziffern kürzte. Den Auftragseingängen komme vor diesem Hintergrund entscheidende Bedeutung zu, um die Stimmung gegenüber Rheinmetall, CSG und Renk wieder aufzuhellen. Gesunkene Bewertungen und ein starkes Ergebniswachstum bis 2030 sprächen für attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.890,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.207,40 €
|Abst. Kursziel*:
56,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.213,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,81%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.886,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:11
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08:11
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08:11
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research