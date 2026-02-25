UBS AG

Rolls-Royce Buy

10:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1625 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant attestierte dem Triebwerkhersteller ein starkes Schlussquartal. So habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um ein Sechstel übertroffen, hieß es in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag

