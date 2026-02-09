RWE Aktie
Marktkap. 38,34 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,42 €
|Abst. Kursziel*:
14,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,02%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research