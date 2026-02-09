DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7840 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
SAP-Aktie: Berenberg sieht KI-Sorgen als Chance - Kursziel bestätigt SAP-Aktie: Berenberg sieht KI-Sorgen als Chance - Kursziel bestätigt
Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
53,50 EUR -0,08 EUR -0,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,34 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

08:41 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
53,50 EUR -0,08 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,42 €		 Abst. Kursziel*:
14,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,02%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

06.02.26 RWE Kaufen DZ BANK
05.02.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.01.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Montagvormittag zu
finanzen.net RWE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
dpa-afx RWE-Aktie gefragt: Gespräche über LNG-Lieferungen und Batterieprojekte mit Emiraten
finanzen.net RWE Aktie News: RWE macht am Freitagnachmittag Boden gut
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs five-year UK PPA with Lidl
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE and Amazon sign Nordseecluster B PPA
reNEWS RWE builds 400MW battery in Lingen
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE wins Thor production licence
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen