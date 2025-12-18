Südzucker Aktie
Marktkap. 1,85 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,60 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 gesenkt, um damit weniger günstigen als gedachten Zuckerpreisen Rechnung zu tragen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negative Auswirkungen auf die Dividendenzahlungen seien wahrscheinlich./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Hold
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
8,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,22 €
|Abst. Kursziel*:
-4,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,82%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|11:06
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11:06
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|18.04.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.24
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.23
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.25
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|11:06
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG