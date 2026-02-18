DAX 25.041 -0,9%ESt50 6.057 -0,8%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,6415 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,33 +1,4%Gold 4.990 +0,3%
Profil

Südzucker Aktie

Südzucker Aktien-Sparplan
9,49 EUR +0,12 EUR +1,28 %
STU
Marktkap. 1,92 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Warburg Research

Südzucker Hold

09:41 Uhr
Südzucker Hold
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,49 EUR 0,12 EUR 1,28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,50 auf 9,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Hohe Abschreibungen dürften die Zahlen des Zuckerkonzerns für das Geschäftsjahr 2025/26 belasten, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit bereite sich das Unternehmen offenbar auf weiter schwierige Geschäftsbedingungen in Europa vor. Schwarz senkte seine Gewinnschätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
9,10 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,23 €		 Abst. Kursziel*:
-1,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,06%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

