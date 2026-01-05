DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Top News
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
317,90 EUR +0,10 EUR +0,03 %
STU
295,70 CHF +2,21 CHF +0,75 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 131,31 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

11:01 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
317,90 EUR 0,10 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter setzt laut seiner Einschätzung vom Sonntag nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
318,10 €		 Abst. Kursziel*:
10,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
317,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,10%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:01 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 SAFRAN Neutral UBS AG
06.01.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
02.01.26 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net Langfristige Performance EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Safran, EssilorLuxottica, RWE, D.R Horton
TraderFox Stocks in Action: Stellantis, Renk, Safran, Aurubis, Schott Pharma
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen