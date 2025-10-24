DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1623 -0,1%Öl 66,12 +0,7%Gold 4.068 -0,3%
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet
HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt
SAFRAN Aktie

Marktkap. 127,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

08:01 Uhr
SAFRAN Overweight
SAFRAN S.A.
307,40 EUR 2,50 EUR 0,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 320 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob am Sonntag seine Schätzungen nach den starken Umsatzzahlen der Franzosen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
302,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
307,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,86%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
333,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:01 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
08:01 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
24.10.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

dpa-afx SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Auch Triebwerkshersteller Safran hebt Jahresziele an
Dow Jones Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte
TraderFox Big Call: Coca-Cola, RTX, LVMH, Safran
dpa-afx GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
