Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 38,2 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Aktien des Herstellers von Leichtbaustoffen inzwischen attraktiver, schrieb Oliver Dyson am Dienstag. Er sieht demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem Kursziel setzt der Experte auf eine erfolgreiche Umsetzung der Preis- und Kostenstrategie sowie Zukäufe./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Outperform
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
77,96 €
|Abst. Kursziel*:
21,86%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
77,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
|
Analyst Name:
Oliver Dyson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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