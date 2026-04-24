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Symbol CODGF

RBC Capital Markets

Saint-Gobain Outperform

08:46 Uhr
Saint-Gobain Outperform
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,70 EUR 0,44 EUR 0,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Aktien des Herstellers von Leichtbaustoffen inzwischen attraktiver, schrieb Oliver Dyson am Dienstag. Er sieht demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem Kursziel setzt der Experte auf eine erfolgreiche Umsetzung der Preis- und Kostenstrategie sowie Zukäufe./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Outperform

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
77,96 €		 Abst. Kursziel*:
21,86%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
77,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
Analyst Name:
Oliver Dyson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:46 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
24.04.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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