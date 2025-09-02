Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 44,87 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit der Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr rechne der Baustoffhersteller mit einem moderaten Wachstum, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
91,30 €
|Abst. Kursziel*:
25,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
91,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|21:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|21:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|21:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.21
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.20
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG