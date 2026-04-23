Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,9 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 93 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Markterwartungen übertroffen, auch weil der organische Rückgang geringer als erwartet ausgefallen sei, schrieb Oliver Dyson am Donnerstagabend. Er verwies auf robuste Volumina und ermutigende Preistrends. Dazu hätten die Franzosen das operative Margenziel (Ebitda) für 2026 bestätigt. Dyson rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Sector Perform
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
77,28 €
|Abst. Kursziel*:
22,93%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
79,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,53%
|
Analyst Name:
Oliver Dyson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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