Sanofi Aktie
Marktkap. 102,83 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Es seien noch mehr Daten zu Amlitelimab erforderlich, um die Chancen des Antikörpers einzuschätzen, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Ergebnissen der Coast-1-Studie mit dem erreichten primären Endpunkt. Er rechnet mit einer deutlichen Underperformance der Aktien im Tagesverlauf, da die Reduktion des Eczema Area and Severity Index (EASI-75) schwächer als erwartet ausgefallen ist./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:48 / BST
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Overweight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
85,51 €
|Abst. Kursziel*:
22,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
78,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,24%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
