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WKN 716460

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Symbol SAPGF

Goldman Sachs Group Inc.

SAP SE Buy

10:36 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) habe sich im unsicheren Umfeld als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend im Resümee des Quartalsberichts. Der Fokus liege nun auf der Produkt-Roadmap der SAPPHIRE-Konferenz./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
147,80 €		 Abst. Kursziel*:
55,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
147,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,59%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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