SAP Aktie

Marktkap. 162,73 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
Jefferies & Company Inc.

SAP SE Buy

08:41 Uhr
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Während der Markt versuche, die Turbulenzen im Nahen Osten hinter sich zu lassen, griffen Anleger wieder auf Themen zurück, die vor Ausbruch des Iran-Konflikts prominent gewesen seien, schrieb Charles Brennan am Sonntag zum europäischen Software-Sektor. Im Vordergrund stehe dabei eine anhaltend zurückhaltende Einschätzung der Branche. Er könne sich nicht erinnern, dass die Stimmung in diesem Segment jemals schlechter gewesen wäre./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
139,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
139,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:41 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 SAP Overweight Barclays Capital
24.03.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
