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SAP Aktie

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Symbol SAPGF

Jefferies & Company Inc.

SAP SE Buy

08:01 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
137,70 EUR 1,78 EUR 1,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan gab am Sonntag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal im europäischen Softwaresektor. Es wirke so, als ob die Stimmung im Sektor wieder die Tiefststände vom Jahresanfang erreicht habe. Dies sei derart einseitig, dass eine Erholung der Bewertungen wahrscheinlich sei. Er geht aber nicht davon aus, dass die kommenden Quartalsberichte groß dazu beitragen werden, die Risiken für das Gesamtjahr zu reduzieren. Sie dürften also kein entscheidender Wendepunkt werden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:27 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
137,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
137,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: SAP SE: Lars Lamade, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Receipt of 444 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Receipt of 1374 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
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