Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 15,58 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der französischen Sartorius-Tochter Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 256 Euro auf "Buy" belassen. Der diesjährige Kapitalmarkttag sei als Chance für das neue Management des Labor- und Pharmazulieferers gesehen worden, die Erwartungen zu rekalibrieren und die aktualisierten mittelfristigen Ziele zu kommunizieren, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Er sieht die angestrebte organische Umsatz- sowie die Margensteigerung in der Hauptsparte Bioprocess Solutions (BPS) im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Lab Products & Services (LPS) bleibe Sartorius dahinter zurück./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
256,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
169,00 €
|Abst. Kursziel*:
51,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
169,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,39%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
236,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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