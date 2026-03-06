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Marktkap. 15,58 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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WKN A2AJKS

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ISIN FR0013154002

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Symbol SDMHF

Jefferies & Company Inc.

Sartorius Stedim Biotech Buy

10:41 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
169,10 EUR 9,00 EUR 5,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der französischen Sartorius-Tochter Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 256 Euro auf "Buy" belassen. Der diesjährige Kapitalmarkttag sei als Chance für das neue Management des Labor- und Pharmazulieferers gesehen worden, die Erwartungen zu rekalibrieren und die aktualisierten mittelfristigen Ziele zu kommunizieren, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Er sieht die angestrebte organische Umsatz- sowie die Margensteigerung in der Hauptsparte Bioprocess Solutions (BPS) im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Lab Products & Services (LPS) bleibe Sartorius dahinter zurück./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
169,00 €		 Abst. Kursziel*:
51,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
169,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,39%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
236,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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