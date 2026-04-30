DAX 24.965 -0,1%ESt50 6.305 +0,2%MSCI World 4.830 +0,0%Top 10 Crypto 8,3245 +2,9%Nas 26.518 +1,9%Bitcoin 56.106 +1,6%Euro 1,1452 -0,2%Öl 79,18 -1,5%Gold 4.208 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX weiter unter 25.000 Punkten -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Frontier Group Holdings (ULCC): US-Fluggesellschaft kündigt Streckenexpansion und Premium-Tarife an Pivotal-Point Nachverfolgung Frontier Group Holdings (ULCC): US-Fluggesellschaft kündigt Streckenexpansion und Premium-Tarife an
Machtwechsel in Seoul: SK Hynix überholt Samsung bei der Marktkapitalisierung als wertvollstes Unternehmen auf dem südkoreanischen Markt! Machtwechsel in Seoul: SK Hynix überholt Samsung bei der Marktkapitalisierung als wertvollstes Unternehmen auf dem südkoreanischen Markt!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius Stedim Biotech Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
163,90 EUR +1,10 EUR +0,68 %
STU
163,90 EUR +0,50 EUR +0,31 %
GVIE
finanzen.net zero
Sartorius Stedim Biotech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 15,89 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AJKS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013154002

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SDMHF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius Stedim Biotech Overweight

13:06 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
163,90 EUR 1,10 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Muttergesellschaft Sartorius ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
164,10 €		 Abst. Kursziel*:
58,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
163,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,63%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

13:06 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net März 2026: Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie
dpa-afx Sartorius Stedim-Aktie im Plus: Goldman Sachs stuft auf "Buy" hoch - Kursziel gesenkt
TraderFox Stocks in Action: Sartorius Stedim Biotech, Süss Microtec, JENOPTIK, Vonovia und RTL Group.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance
EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
RSS Feed
Sartorius Stedim Biotech zu myNews hinzufügen