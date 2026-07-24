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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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166,60 EUR +3,00 EUR +1,83 %
STU
166,50 EUR +5,00 EUR +3,10 %
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Sartorius Stedim Biotech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 16,28 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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Symbol SDMHF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius Stedim Biotech Overweight

24.07.26
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
166,60 EUR 3,00 EUR 1,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Eine zugrundeliegende Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sowie eine anhaltende Stärke im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sollten das Vertrauen in ein prozentual zweistelliges Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) des deutschen Konzerns Sartorius im Jahr 2027 stärken, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
164,90 €		 Abst. Kursziel*:
57,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
166,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,06%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

24.07.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
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22.06.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

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EQS Group Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth
EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
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EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
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EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
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