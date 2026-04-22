DAX 24.125 -0,3%ESt50 5.888 -0,3%MSCI World 4.624 -0,1%Top 10 Crypto 9,9860 -0,4%Nas 24.658 +1,6%Bitcoin 66.485 -0,5%Euro 1,1689 -0,2%Öl 102,5 +1,0%Gold 4.729 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street schwächer erwartet -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon & Co, Honeywell, Netflix, Microsoft im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Gewinnmitnahmen belasten: Sartorius-Aktie nach bestätigter Prognose und robustem Quartal zweistellig im Minus Gewinnmitnahmen belasten: Sartorius-Aktie nach bestätigter Prognose und robustem Quartal zweistellig im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
210,90 EUR -24,00 EUR -10,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,19 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

12:01 Uhr
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
210,90 EUR -24,00 EUR -10,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius nach Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers sowie seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Bei Sartorius liege das operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensschätzung, während der Umsatz dieser entspreche, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Die Kennziffern der Tochter bewertet er ähnlich. Die erwartungsgemäß bestätigten Jahresziele dürften wenig an den Schätzungen ändern./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
227,70 €		 Abst. Kursziel*:
29,56%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
210,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,88%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

14:16 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:06 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
12:01 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:56 Sartorius vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Hinter Analystenerwartungen Gewinnmitnahmen belasten: Sartorius-Aktie nach bestätigter Prognose und robustem Quartal zweistellig im Minus Gewinnmitnahmen belasten: Sartorius-Aktie nach bestätigter Prognose und robustem Quartal zweistellig im Minus
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag im Minusbereich
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Vormittag ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel 232 Euro
dpa-afx Laborausstatter Sartorius setzt Erholung fort - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: Sartorius verzeichnet positiven Start ins Jahr: Deutlicher Umsatzzuwachs und stabile Marge
finanzen.net Ausblick: Sartorius gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-News: Sartorius marks positive start to 2026: Considerable sales revenue growth and resilient profit margin
EQS Group EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member René Fáber
EQS Group EQS-News: Sartorius AG - Resolutions of the Annual General Meeting
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group EQS-News: Sartorius launches next-generation platform to boost efficiency in cell therapy production
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens climate targets and receives validation from Science Based Targets initiative
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen