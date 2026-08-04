Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,93 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers und Industriekonzerns decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um ein Prozent unter der Markterwartung. "Hilfreich" seien die Aussagen des Unternehmens zum Geschäft mit humanoiden Robotern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,45 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,48 €
|Abst. Kursziel*:
39,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,32%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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