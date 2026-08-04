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Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

10:41 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers und Industriekonzerns decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um ein Prozent unter der Markterwartung. "Hilfreich" seien die Aussagen des Unternehmens zum Geschäft mit humanoiden Robotern./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,45 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,48 €		 Abst. Kursziel*:
39,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,32%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:41 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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03.08.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
31.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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