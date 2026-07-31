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Symbol SBGSF

Goldman Sachs Group Inc.

Schneider Electric Buy

09:06 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
298,40 EUR 7,85 EUR 2,70%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 321 auf 352 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Spezialisten für Energiemanagement und Automatisierung ihre Schätzungen für die Franzosen. Sie hält sie für einen der stärksten Profiteure im Bereich KI-Rechenzentren und den Mittelspannungsanlagen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
352,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
283,60 €		 Abst. Kursziel*:
24,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
298,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,96%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
331,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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