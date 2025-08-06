Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 183,91 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,56 £
|Abst. Kursziel*:
12,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,57 £
|Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name:
Giacomo Romeo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
