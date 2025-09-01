Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 182,2 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufnahme des Baus der Biokraftstoff-Fabrik in Rotterdam sei eine leicht positive Nachricht für andere Produzenten wie Neste, schrieb Joshua Stone am Mittwoch. Bei Shell lobt der Experte derweil die Ausgabendisziplin im Konzernumbau./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,99 £
|Abst. Kursziel*:
11,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,94 £
|Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|16:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG