Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 181,9 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem Treffen mit der Chefin der Sparte Downstream, Renewables and Energy Solutions. Werte seien den Briten auf ganzer Ebene wichtiger als Volumen, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Rentabilität liege./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
27,16 £
|Abst. Kursziel*:
25,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
27,16 £
|Abst. Kursziel aktuell:
25,21%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|19:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG