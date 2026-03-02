DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0435 +3,8%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.016 +2,0%Euro 1,1611 +0,0%Öl 83,49 +1,9%Gold 5.151 +1,2%
Übersicht
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

35,54 EUR +0,14 EUR +0,38 %
STU
33,10 CHF +0,23 CHF +0,69 %
BRX
Marktkap. 204,44 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

08:31 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,54 EUR 0,14 EUR 0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3400 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,13 £		 Abst. Kursziel*:
12,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:31 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

dpa-afx Hochstufungen Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Abgaben
wikifolio Bestseller wikifolios im Februar
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 mittags im freien Fall
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein
Zacks Shell Explores Options to Sell Portions of Its Ventures Portfolio
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
Financial Times Shell grapples with debt crisis at key clean energy venture
Financial Times Shell grapples with debt crisis at key clean energy venture
Business Times Shell in talks with Adnoc, others over Australia LNG stake sale
Benzinga Shell, Metlen Form Strategic LNG Alliance
Zacks Chevron or Shell: Which Energy Supermajor Has the Edge Now?
VentureBeat How to test OpenClaw without giving an autonomous agent shell access to your corporate laptop
