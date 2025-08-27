Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 183,02 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Overweight" belassen. Matthew Lofting betonte in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbewertung das ausgezeichnete Chance/Risiko-Profil und das Free Cashflow-Profil von Shell. Im Ölsektor zählt er Shell, Eni, TotalEnergies und für Diesel Repsol zu seinen "Top Ideen"./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,16 £
|Abst. Kursziel*:
10,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|27.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG