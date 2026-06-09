Siemens Energy Aktie
Marktkap. 133,54 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Sektorkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickele sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. Der Auftritt der Finanzchefin Maria Ferraro von Siemens Energy sei für ihn und viele Investoren das "Highlight" der Konferenz gewesen. Ihre Aussagen zu Überkapazitäten, Aufträgen und Preisen stimmten positiv./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
169,04 €
|Abst. Kursziel*:
33,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
170,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,31%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|13:21
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.