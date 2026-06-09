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Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

13:21 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
170,06 EUR 11,04 EUR 6,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Sektorkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickele sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. Der Auftritt der Finanzchefin Maria Ferraro von Siemens Energy sei für ihn und viele Investoren das "Highlight" der Konferenz gewesen. Ihre Aussagen zu Überkapazitäten, Aufträgen und Preisen stimmten positiv./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
169,04 €		 Abst. Kursziel*:
33,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
170,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,31%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

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16.06.26 Siemens Energy Buy UBS AG
09.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
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