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Marktkap. 1,67 Mrd. EUR

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WKN A0DJ6J

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ISIN DE000A0DJ6J9

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Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

14:21 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
51,30 EUR 2,28 EUR 4,65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet mit einem soliden Auftragseingang im ersten Quartal, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Geschäft mit Photovoltaik-Kraftwerken sei momentan "spielentscheidend"./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,45 €		 Abst. Kursziel*:
10,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

14:21 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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01.04.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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