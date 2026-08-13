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ISIN NL00150001Q9

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Symbol STLA

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Stellantis Neutral

10:11 Uhr
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
4,67 EUR 0,00 EUR 0,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Nordamerikageschäft bleibe der entscheide Faktor für den Autokonzern, schrieb Christian Frenes am Freitag. Eine Erholung bedürfe dort eines konsequenten Managements der Lagerbestände, nachhaltiger Marktanteilszuwächse und einer erfolgreichen Umsetzung der Qualitäts- und Ferigungsinitiativen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Neutral

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,68 €		 Abst. Kursziel*:
6,95%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

10:11 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
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