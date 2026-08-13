Stellantis Aktie
Marktkap. 13,4 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Nordamerikageschäft bleibe der entscheide Faktor für den Autokonzern, schrieb Christian Frenes am Freitag. Eine Erholung bedürfe dort eines konsequenten Managements der Lagerbestände, nachhaltiger Marktanteilszuwächse und einer erfolgreichen Umsetzung der Qualitäts- und Ferigungsinitiativen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,68 €
|Abst. Kursziel*:
6,95%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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