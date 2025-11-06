JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

18:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 52 auf 45 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar habe das Management des Werbevermarkters zuversichtliche Aussagen gemacht, aber die Investoren bräuchten mehr Daten darüber, dass der Werbeumsatz 2026 wieder zulegen werde, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:37 / GMT

