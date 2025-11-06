DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.403 +0,4%Top 10 Crypto 14,25 -2,9%Nas 23.435 -0,4%Bitcoin 88.971 -2,9%Euro 1,1595 +0,3%Öl 65,05 +1,6%Gold 4.115 +0,0%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst
Ströer Aktie

33,85 EUR -2,05 EUR -5,71 %
STU
Marktkap. 2 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

18:01 Uhr
Ströer SECo Overweight
Ströer SE & Co. KGaA
33,85 EUR -2,05 EUR -5,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 52 auf 45 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar habe das Management des Werbevermarkters zuversichtliche Aussagen gemacht, aber die Investoren bräuchten mehr Daten darüber, dass der Werbeumsatz 2026 wieder zulegen werde, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,75 €		 Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,94%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

18:01 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 Ströer Buy Warburg Research
11:31 Ströer Outperform Bernstein Research
10:51 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ströer Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

finanzen.net Belebung Ströer-Aktie dreht ins Minus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Ströer-Aktie dreht ins Minus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 45 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ströer auf tiefstem Stand seit 2015
dpa-afx ROUNDUP: Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Erholungssignale für 2026
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
dpa-afx Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Abschläge
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Correction of a release from 10/01/2025, 18:18 CET/CEST - Str&#246;er confirms discussions with interested parties regarding Str&#246;er's core assets
