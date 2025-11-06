Ströer Aktie
Marktkap. 2 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 52 auf 45 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar habe das Management des Werbevermarkters zuversichtliche Aussagen gemacht, aber die Investoren bräuchten mehr Daten darüber, dass der Werbeumsatz 2026 wieder zulegen werde, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,75 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,94%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|18:01
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11:31
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|18:01
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11:31
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|18:01
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11:31
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital