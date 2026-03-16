DAX 23.731 +0,7%ESt50 5.769 +0,5%MSCI World 4.395 +0,2%Top 10 Crypto 9,6040 -3,1%Nas 22.480 +0,5%Bitcoin 63.956 -0,3%Euro 1,1530 -0,1%Öl 102,1 -1,4%Gold 4.993 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen - Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt -- Rüstungsaktien, Droneshield im Fokus
Top News
Aktie im Fokus: NVIDIA plant wohl Open-Source-Plattform für KI-Agenten Aktie im Fokus: NVIDIA plant wohl Open-Source-Plattform für KI-Agenten
Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
32,15 EUR +0,30 EUR +0,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,77 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

08:01 Uhr
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
32,15 EUR 0,30 EUR 0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Den in den vergangenen Jahren wenig gefragten europäischen Außenwerbespezialisten stehe dank der Digitalisierung, eines KI-getriebenen Geschäfts und Kosteneinsparungen ein Stimmungsumschwung bevor, begründete Marcus Diebel am Dienstagabend seine Neubewertung der Branche. Doch trotz guter Aussichten für etliche Jahre, sich verbessernder Finanzkennziffern und überschaubarer KI-Risiken seien die Bewertungen immer noch niedrig. Entsprechend sieht Diebel sowohl für die Unternehmensgewinne als auch für die Aktienkurse von JCDecaux und Ströer Luft nach oben. JCDecaux habe trotz der schon positiven Reaktion auf starke Geschäftszahlen aus der vergangenen Woche noch deutliches Kurspotenzial, führte er zu seiner Hochstufung auf "Overweight" aus. Bei Ströer betont der Experte die angekündigte Transformation hin zu einer KI-basierten Plattform./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,75 €		 Abst. Kursziel*:
38,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,86%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:01 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel im Plus
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX am Nachmittag steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 10 Jahren gekostet
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende deutlich zu
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Ava Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Anouk Müller, buy
RSS Feed
Ströer SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen