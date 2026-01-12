DAX 25.409 +0,0%ESt50 6.022 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,88 +0,9%Gold 4.584 -0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 42 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
66,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,50%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

09:26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

StockXperts SUSS MicroTec: Speicherchip-Boom beflügelt SUSS MicroTec: Speicherchip-Boom beflügelt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 56 Euro - 'Buy'
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX steigen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagnachmittag im Aufwind
finanzen.net SDAX aktuell: So performt der SDAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell
finanzen.net TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus
EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
