SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 889,25 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 42 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,64 €
|Abst. Kursziel*:
66,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,50%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|09:26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
