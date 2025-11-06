DAX 23.675 -0,9%ESt50 5.643 -0,9%MSCI World 4.336 -0,2%Top 10 Crypto 12,69 +0,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 81.138 -0,2%Euro 1,1594 -0,2%Öl 64,47 +0,3%Gold 4.065 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Netflix 552484 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street stabil erwartet -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely im Fokus
Top News
DAX-Stabilisierungsversuch beendet - Jahresendrally wird immer fraglicher DAX-Stabilisierungsversuch beendet - Jahresendrally wird immer fraglicher
Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SUSS MicroTec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
36,58 EUR +3,10 EUR +9,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 646,1 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K023

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0235

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SESMF

UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:16 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
36,58 EUR 3,10 EUR 9,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach der Vorstellung längerfristiger Pläne auf einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die mutigen Ziele für 2030 sollten dem Aktienkurs Rückenwind bescheren, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings brauche es dann auch Beweise, dass die neuen Maschinen bei der Chipindustrie auch gut ankommen./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
15,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,62%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

11:16 SUSS MicroTec Buy UBS AG
10.11.25 SUSS MicroTec Buy UBS AG
10.11.25 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07.11.25 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

dpa-afx Kapitalmarkttag im Blick SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So performt der TecDAX aktuell
finanzen.net SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zündet am Montagmittag Kursrakete
dpa-afx ROUNDUP: Halbleiterausrüster Suss will kräftig wachsen - Aktie gefragt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Suss Microtec am Investorentag begehrt wegen Zielsetzungen
Aktien-Global Suss MicroTec: Durststrecke vorbei?
finanzen.net TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren verdient
EQS Group EQS-News: SUSS presents ambitious plans for further sales growth and sustainable margin improvement at Capital Markets Day
EQS Group EQS-News: SUSS expects significant improvement in order momentum in the fourth quarter
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: New SUSS production site in Zhubei has officially opened
EQS Group EQS-Adhoc: Preliminary figures of SUSS for the third quarter of 2025 significantly below market expectations – Guidance for gross profit margin and EBIT margin for the financial year 2025 reduced
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zu myNews hinzufügen