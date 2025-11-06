UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach der Vorstellung längerfristiger Pläne auf einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die mutigen Ziele für 2030 sollten dem Aktienkurs Rückenwind bescheren, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings brauche es dann auch Beweise, dass die neuen Maschinen bei der Chipindustrie auch gut ankommen./mis/rob

