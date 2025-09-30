DAX 24.384 -0,2%ESt50 5.646 +0,0%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 16,60 +0,8%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.653 -0,2%Euro 1,1740 +0,2%Öl 64,35 +0,1%Gold 3.864 +0,2%
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
Ceres Power-Aktie nach Goldman-Studie auf Hoch seit Januar
SUSS MicroTec Aktie

33,22 EUR +0,48 EUR +1,47 %
STU
Marktkap. 587,23 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
NEU
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
33,22 EUR 0,48 EUR 1,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,34 €		 Abst. Kursziel*:
-1,12%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,69%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:41 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
20.08.25 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
11.08.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 SUSS MicroTec Kaufen DZ BANK
08.08.25 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

