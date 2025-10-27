SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 692,36 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Suss Microtec nach deutlich reduzierten Jahreszielen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 37 auf 22 Euro gesenkt. Die Gewinnwarnung an sich und deren Ausmaß habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als noch gravierender sehe er aber die anhaltend rückläufige Auftragslage des Halbleiterindustrie-Zulieferers an./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Verkaufen
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
26,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
26,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|17:31
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|10:11
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:06
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:31
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|10:11
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:06
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:31
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|09:06
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG