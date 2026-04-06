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Marktkap. 967,24 Mio. EUR

KGV 16,23
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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

Jefferies & Company Inc.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:46 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
55,00 EUR 3,30 EUR 6,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,42 €		 Abst. Kursziel*:
6,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,45%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:46 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
31.03.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
31.03.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
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