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Symbol SSREF

JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

21:41 Uhr
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 145 auf 135 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain hob am Dienstag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen seine Jahresprognose für das Nettoergebnis des Rückversicherers an. Er liege damit über dessen Ziel, schrieb er. Auch seine Margenschätzungen für 2026 hob er an, schraubte aber seine Annahmen für die Erlöse im Versicherungsbereich bis 2028 nach unten./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
118,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
122,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

21:41 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
21.05.26 Swiss Re Sell UBS AG
13.05.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
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