JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

21:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 145 auf 135 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain hob am Dienstag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen seine Jahresprognose für das Nettoergebnis des Rückversicherers an. Er liege damit über dessen Ziel, schrieb er. Auch seine Margenschätzungen für 2026 hob er an, schraubte aber seine Annahmen für die Erlöse im Versicherungsbereich bis 2028 nach unten./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re