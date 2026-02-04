DAX 24.539 -0,3%ESt50 5.969 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1605 -6,3%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.215 -2,9%Euro 1,1799 -0,1%Öl 68,48 -0,7%Gold 4.905 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 PayPal A14R7U BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Infineon 623100 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
QUALCOMM-Aktie sinkt deutlich: Gewinn trotz KI-Boom unter Erwartungen - Umsatz steigt QUALCOMM-Aktie sinkt deutlich: Gewinn trotz KI-Boom unter Erwartungen - Umsatz steigt
Elmos Semiconductor-Aktie fester: Mehr Dividende für Anleger - Aktienrückkaufprogramm im Blick Elmos Semiconductor-Aktie fester: Mehr Dividende für Anleger - Aktienrückkaufprogramm im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
72,60 EUR -0,32 EUR -0,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,76 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Symrise Hold

08:31 Uhr
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
72,60 EUR -0,32 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 91,60 auf 79,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für Europas Zutaten-Hersteller für 2026 im Schnitt um 3,6 Prozent. Die Endmärkte Nahrungsmittel sowie Haushalts- und Schönheitspflege blieben mau und die Währungstrends ungünstig. Die Bewertungen der Aktien lägen allerdings auch nahe ihrer Zehnjahrestiefs./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Hold

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
79,25 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,68 €		 Abst. Kursziel*:
7,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,16%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:31 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
16.01.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Aufwind
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag in Rot
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich im Aufwind
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG decides to divest its terpenes business and makes non-cash impairment. Symrise AG's investment in Swedencare AB is subject to a non-cash impairment.
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen