Tesla Aktie
Marktkap. 1,28 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 300 auf 350 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal dürfte unter Beweis stellen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei Tesla inzwischen auseinander gedriftet seien, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die mittelfristigen Triebfedern bewegten sich im Schneckentempo./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Hold
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 350,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 400,62
|Abst. Kursziel*:
-12,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 401,10
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,74%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 368,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|09:16
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|09:16
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|09.04.26
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|Deutsche Bank AG
|09.04.26
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|UBS AG
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|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
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|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|09:16
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital