DAX 24.392 -1,3%ESt50 5.980 -1,3%MSCI World 4.638 -0,3%Top 10 Crypto 9,6500 +2,8%Nas 24.468 +1,5%Bitcoin 63.723 +1,2%Euro 1,1762 +0,3%Öl 95,54 +3,4%Gold 4.796 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- DroneShield, Manycore, Tesla, Meta, NEL im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagvormittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagvormittag
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Bayer-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Bayer-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
338,40 EUR -2,05 EUR -0,60 %
STU
401,10 USD +0,10 USD +0,02 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,28 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

Jefferies & Company Inc.

Tesla Hold

09:16 Uhr
Tesla Hold
Aktie in diesem Artikel
Tesla
338,40 EUR -2,05 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 300 auf 350 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal dürfte unter Beweis stellen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei Tesla inzwischen auseinander gedriftet seien, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die mittelfristigen Triebfedern bewegten sich im Schneckentempo./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Hold

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 400,62		 Abst. Kursziel*:
-12,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 401,10		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,74%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 368,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

09:16 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 Tesla Neutral UBS AG
09.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Expansionskurs Tesla-Aktie im Blick: Robotaxi-Dienst auf weitere US-Städte ausgeweitet Tesla-Aktie im Blick: Robotaxi-Dienst auf weitere US-Städte ausgeweitet
finanzen.net Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Tesla-Aktie im Blick: Analystenkommentar sorgt für Spekulationen um Fusion mit SpaceX
finanzen.net BYD-Aktie vor Kursschub? Tesla-Konkurrent mit ambitionierten Exportplänen für 2026
finanzen.net Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Abend an Boden
finanzen.net NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag höher
Benzinga Jim Farley Says Tesla Lacks &#39;An Updated Vehicle&#39; To Compete With Chinese EVs, Elon Musk Reveals The &#39;Limiting Factor&#39;
Benzinga Tesla Robotaxi Launches In Dallas, Houston Represent &#39;Tangible Progress,&#39; Says Morgan Stanley Analyst—Ross Gerber Terms It A Distraction
Benzinga Jeff Bezos Posts Clip Of Blue Origin Successfully Landing New Glenn Rocket&#39;s Reusable Booster For First Time, Elon Musk Says &#39;Congrats&#39;
MotleyFool SpaceX Isn't on the Market Yet, but Here's How You Could Invest in the Company Before Its IPO
Benzinga Elon Musk Teases Plugins for Microsoft Excel, Word, PowerPoint With xAI Demo: Here&#39;s What Grok Can Do For You
MotleyFool Is Tesla Stock a Buy in the Second Quarter of 2026?
MotleyFool Is Tesla Stock a Buy Ahead of Earnings This Week?
MotleyFool Looking For a Way to Profit from the SpaceX IPO? This Top AI Stock Owns a $100 Billion Stake in the Elon Musk-led Rocket and Satellite Leader.
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen