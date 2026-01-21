TotalEnergies Aktie
Marktkap. 125,61 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies vor den anstehenden Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Aussagen zum vergangenen Quartal zeigten, dass der Ölkonzern dem Branchentrend trotze, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er senke aber seine Schätzung für das Nettoergebnis und liege nun knapp unter der Konsensprognose./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,97 €
|Abst. Kursziel*:
11,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,77%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|12:16
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
