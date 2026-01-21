DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
VW-Aktie fällt: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel - Weiter Streit um Zukunft von MAN
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 125,61 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
TotalEnergies
59,05 EUR 0,75 EUR 1,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies vor den anstehenden Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Aussagen zum vergangenen Quartal zeigten, dass der Ölkonzern dem Branchentrend trotze, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er senke aber seine Schätzung für das Nettoergebnis und liege nun knapp unter der Konsensprognose./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,97 €		 Abst. Kursziel*:
11,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,77%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:16 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 TotalEnergies Buy UBS AG
20.01.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: Hätte sich eine Anlage in TotalEnergies vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise
dpa-afx Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis hinweg
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
EN, TOTAL Libya: TotalEnergies Signs the Extension of the Waha Concessions until 2050
Benzinga TotalEnergies Strengthens Portfolio With Bahrain JV, Nigeria Sale
EN, TOTAL Bahrain: TotalEnergies and Bapco Energies Launch BxT Trading, a New Player in the Trading of Petroleum Products in the Middle East
EN, TOTAL Nigeria: TotalEnergies Signs a Sale and Purchase Agreement in view of Divesting its Oil Interest in Renaissance JV (formerly SPDC)
EN, TOTAL Lebanon: TotalEnergies enters Block 8 offshore exploration permit
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
Zacks The Zacks Analyst Blog Amazon, Palantir, TotalEnergies and MIND Technology
Zacks Top Research Reports for Amazon.com, Palantir & TotalEnergies
