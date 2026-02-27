DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.544 -0,3%Top 10 Crypto 8,8080 +3,7%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.318 +0,8%Euro 1,1707 -0,6%Öl 79,39 +9,5%Gold 5.405 +2,4%
TotalEnergies Aktie

70,27 EUR +2,70 EUR +4,00 %
FSE
80,29 USD +1,38 USD +1,75 %
BTT
Marktkap. 142,95 Mrd. EUR

KGV 10,74
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Overweight

08:01 Uhr
TotalEnergies Overweight
TotalEnergies
TotalEnergies
70,27 EUR 2,70 EUR 4,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies wegen der Eskalation im Nahen Osten von 63 auf 75 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,64 €		 Abst. Kursziel*:
6,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
70,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,73%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:01 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
12.02.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

dpa-afx Hochstufungen Analysten stufen Ölaktien wie Eni und TotalEnergies nach Eskalation auf 'Overweight' Analysten stufen Ölaktien wie Eni und TotalEnergies nach Eskalation auf 'Overweight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
finanzen.net Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
finanzen.net TotalEnergies-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
wikifolio Wochenschwerpunkt - Der „K-AI-ser“ hat geliefert
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net TotalEnergies präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net TotalEnergies-Aktie gewinnt trotz Gewinnrückgang und gedrosselter Aktienrückkäufe
Benzinga TotalEnergies Locks In Massive 20-Year Alaska LNG Deal To Fuel Asia
EN, TOTAL United States: TotalEnergies Signs Agreement to Export 2 Mtpa of LNG for 20 years from the Alaska LNG Project
reNEWS TotalEnergies starts surveys at 2GW NordSee 1
EN, TOTAL Indicative dates for 2026 dividends
Zacks TotalEnergies (TTE) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
EN, TOTAL TotalEnergies proposes a dividend of 3.40€/share for fiscal year 2025, a 5.6% increase
EN, TOTAL Fourth quarter and full year 2025 results
Zacks Petrobras-TotalEnergies Deal Remains Unrecognized by Namibia
