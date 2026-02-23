TRATON Aktie
Marktkap. 18,24 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch manche Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
36,30 €
|Abst. Kursziel*:
-0,83%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
36,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,85%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|14:01
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|09.01.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14:01
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research