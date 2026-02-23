DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.107 -0,1%MSCI World 4.514 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.531 -2,2%Euro 1,1776 -0,1%Öl 71,95 +0,6%Gold 5.155 -1,4%
TRATON Aktie

36,68 EUR +0,32 EUR +0,88 %
STU
Marktkap. 18,24 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN wurde kopiert
WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

14:01 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
36,68 EUR 0,32 EUR 0,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch manche Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
36,30 €		 Abst. Kursziel*:
-0,83%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
36,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,85%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

