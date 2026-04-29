TRATON Aktie
Marktkap. 15,39 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die VW-Tochter sei im ersten Quartal der Lastwagenbauer mit der weltweit profitabelsten Marke, schrieb Harry Martin am Mittwochnachmittag. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, doch es gebe einige zögerliche Aussagen zum Konjunkturumfeld. Vor diesem Hintergrund wirkten die Sektorbewertungen anspruchsvoll. Der niedrige Freiverkehr bleibe auch ein Problem für die Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
31,04 €
|Abst. Kursziel*:
12,76%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
30,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,42%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|10.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|06.03.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research