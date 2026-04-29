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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

08:26 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die VW-Tochter sei im ersten Quartal der Lastwagenbauer mit der weltweit profitabelsten Marke, schrieb Harry Martin am Mittwochnachmittag. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, doch es gebe einige zögerliche Aussagen zum Konjunkturumfeld. Vor diesem Hintergrund wirkten die Sektorbewertungen anspruchsvoll. Der niedrige Freiverkehr bleibe auch ein Problem für die Aktie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
31,04 €		 Abst. Kursziel*:
12,76%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
30,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,42%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

08:26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 TRATON Kaufen DZ BANK
29.04.26 TRATON Buy UBS AG
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29.04.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
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