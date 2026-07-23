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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

15:26 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
40,10 EUR 0,26 EUR 0,65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Kennziffern der Volkswagen-Lkw-Tochter seien gut angekommen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei Traton in guter Form ins zweite Halbjahr gestartet./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 18:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
40,04 €		 Abst. Kursziel*:
-10,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
40,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,22%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

15:26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:01 TRATON Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
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