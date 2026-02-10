UniCredit Aktie
Marktkap. 122,5 Mrd. EURKGV 10,29
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Italiener ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2027 leicht und für 2028 etwas stärker./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,87 €
|Abst. Kursziel*:
13,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,94%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
