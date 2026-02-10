DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3420 -5,1%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,39 +0,5%Gold 5.054 +0,6%
UniCredit Aktie

77,03 EUR +0,41 EUR +0,54 %
STU
76,87 EUR -1,88 EUR -2,39 %
GVIE
Marktkap. 122,5 Mrd. EUR

KGV 10,29
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

08:01 Uhr
UniCredit Overweight
UniCredit S.p.A.
77,03 EUR 0,41 EUR 0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Italiener ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2027 leicht und für 2028 etwas stärker./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,87 €		 Abst. Kursziel*:
13,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,94%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

08:01 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
10.02.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
09.02.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

dpa-afx Ausschüttungspläne Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an
finanzen.net UniCredit legte Quartalsergebnis vor
dpa-afx Commerzbank-Aktie leicht tiefer: Finanzhaus mit starkem Jahresgewinn trotz hoher Umbaukosten
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Dienstagmittag
