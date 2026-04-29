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KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
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WKN A41NM1

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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

12:26 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
49,56 EUR 0,68 EUR 1,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im ersten Quartal umsatzseitig die Erwartungen übertroffen dank der Absatzvolumina, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei bestätigt worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,88 £		 Abst. Kursziel*:
32,91%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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