Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4100 auf 4300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Kann die Dynamik in den Schwellenländern aus reichend anziehen, um die Verlangsamung in der Region Nordamerika zu kompensieren? - diese Frage warf Analyst David Hayes am Montag auf. Er passte seine Schätzungen dabei an den Geschäftsbericht der Vorwoche an. Das Margenziel für 2026 hält er eher für ambitioniert./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
