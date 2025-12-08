DAX 25.145 -0,5%ESt50 6.130 +0,0%MSCI World 4.553 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.245 -1,6%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,42 -0,4%Gold 5.153 +1,0%
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

12:11 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4100 auf 4300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Kann die Dynamik in den Schwellenländern aus reichend anziehen, um die Verlangsamung in der Region Nordamerika zu kompensieren? - diese Frage warf Analyst David Hayes am Montag auf. Er passte seine Schätzungen dabei an den Geschäftsbericht der Vorwoche an. Das Margenziel für 2026 hält er eher für ambitioniert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

12:11 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Unilever Outperform Bernstein Research
18.02.26 Unilever Sell UBS AG
18.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence
