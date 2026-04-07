United Parcel Service Aktie
Marktkap. 70,54 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 135 US-Dollar auf "Buy" belassen. In ihrem Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal ging Analystin Stephanie Moore am Dienstag davon aus, dass die Jahresziele des US-Logistikkonzerns weiter Bestand haben. Im Fokus der Investorendiskussionen dürfte vielmehr die Tiefe des Tiefpunkts im ersten Quartal stehen. Zudem dürfte das Tempo der Erholung im zweiten Quartal von Interesse sein und die Frage, ob die Entwicklung im zweiten Halbjahr angesichts der Unsicherheiten wegen der Zölleund der gesamtwirtschaftlichen Lage ausreichend prognostizierbar sei./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Buy
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 135,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 97,57
|Abst. Kursziel*:
38,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 99,82
|Abst. Kursziel aktuell:
35,24%
|
Analyst Name:
Stephanie Moore
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 112,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|09:26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.10.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.20
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.