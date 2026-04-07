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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

Jefferies & Company Inc.

United Parcel Service Buy

09:26 Uhr
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
85,62 EUR 1,44 EUR 1,71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 135 US-Dollar auf "Buy" belassen. In ihrem Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal ging Analystin Stephanie Moore am Dienstag davon aus, dass die Jahresziele des US-Logistikkonzerns weiter Bestand haben. Im Fokus der Investorendiskussionen dürfte vielmehr die Tiefe des Tiefpunkts im ersten Quartal stehen. Zudem dürfte das Tempo der Erholung im zweiten Quartal von Interesse sein und die Frage, ob die Entwicklung im zweiten Halbjahr angesichts der Unsicherheiten wegen der Zölleund der gesamtwirtschaftlichen Lage ausreichend prognostizierbar sei./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Buy

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 135,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 97,57		 Abst. Kursziel*:
38,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 99,82		 Abst. Kursziel aktuell:
35,24%
Analyst Name:
Stephanie Moore 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 112,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

09:26 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 United Parcel Service Underweight Barclays Capital
20.02.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
28.01.26 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
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