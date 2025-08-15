DAX 24.359 -0,1%ESt50 5.449 +0,3%Top 10 Crypto 16,24 +1,5%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.769 -1,6%Euro 1,1702 -0,1%Öl 65,92 -0,3%Gold 3.349 +0,4%
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote -- Rüstungsaktien im Fokus
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start
Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump
Vestas Wind Systems A-S Aktie

Marktkap. 15,5 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Jefferies & Company Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S
15,06 EUR -0,48 EUR -3,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 126 auf 149 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory der Dänen werde mit Blick auf das zweite Halbjahr immer besser, schrieb Lucas Ferhani am Sonntag. Denn die US-Aufträge nähmen dank Trumps Steuergesetz "Big Beautiful Bill" zu und der Finanzausblick von Vestas bessere die Berechenbarkeit bis ins Jahr 2030. Ferhani hob seine Schätzungen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
149,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
156,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

