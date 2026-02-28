Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 20,68 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
20,61 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
180,78 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
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|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
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|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)