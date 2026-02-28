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Marktkap. 20,68 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

RBC Capital Markets

Vestas Wind Systems A-S Outperform

15:41 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
21,38 EUR 0,92 EUR 4,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,61 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
180,78 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

15:41 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
05.03.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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