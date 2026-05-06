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Marktkap. 25,62 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

08:16 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
26,06 EUR 0,22 EUR 0,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 212 auf 216 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Windturbinenhersteller habe im ersten Quartal mit seinen Margen beeindruckt und mache gute Fortschritte auf dem Weg zu seinen mittelfristigen Zielen, schrieb Akash Gupta in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2026 und 2027 etwas./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
216,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
190,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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06.05.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
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